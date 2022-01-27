المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض تأجيل مؤتمر الاتحاد الإشتراكي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بات من المؤكد أن المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيجرى في موعده نهاية الشهر الجاري ، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، رفض تأجيل انعقاده .

ويأتي قرار هيأة الحكم رفض تأجيل مؤتمر الاتحاد بعد أم تم تأجيل النطق بالحكم لعدة جلسات.

وكانت محكمة الرباط قد ضمت مجموعة من الدعاوى لوحدة الموضوع، والمرفوعة ضد الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي والتي تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب، وتأجيل أشغال المؤتمر، بعد أن تم إدخال تعديلات على قوانين الحزب بما فيها تمديد ولاية الكاتب الأول.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0