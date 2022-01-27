ادريس لشكر

المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض تأجيل مؤتمر الاتحاد الإشتراكي

2022-01-27 / 12:16 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بات من المؤكد أن المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيجرى في موعده نهاية الشهر الجاري ، بعدما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، رفض تأجيل انعقاده .

ويأتي قرار هيأة الحكم رفض تأجيل مؤتمر الاتحاد بعد أم تم تأجيل النطق بالحكم لعدة جلسات.

وكانت محكمة الرباط قد ضمت مجموعة من الدعاوى لوحدة الموضوع، والمرفوعة ضد الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي والتي تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب، وتأجيل أشغال المؤتمر، بعد أن تم إدخال تعديلات على قوانين الحزب بما فيها تمديد ولاية الكاتب الأول.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايتاس عن سحب قوانين من البرلمان: “حق دستوري وقانوني ونرفض أن نرتهن للماضي”

بايتاس عن سحب قوانين من البرلمان: “حق دستوري وقانوني…

2022-01-27 / 2:25 مساءً
Photo of أمام الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد تأكيده على مواقفه الثابتة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية

أمام الاتحاد الإفريقي.. المغرب يجدد تأكيده على مواقفه الثابتة…

2022-01-27 / 12:44 مساءً
Photo of طائرات مغربية “تدمر” معاقل البوليساريو بالمنطقة العازلة

طائرات مغربية “تدمر” معاقل البوليساريو بالمنطقة العازلة

2022-01-27 / 12:14 مساءً
Photo of جامعي:”استئناف العملية السياسية ” تأكيد على مركزية الأمم المتحدة في ملف الصحراء

جامعي:”استئناف العملية السياسية ” تأكيد على مركزية الأمم المتحدة…

2022-01-26 / 10:13 مساءً

المغرب- سلطنة عمان : ميارة يؤكد على أهمية تعزيز…

2022-01-26 / 10:06 مساءً
Photo of مكافحة التغير المناخي .. الأمم المتحدة تشيد بريادة المغرب

مكافحة التغير المناخي .. الأمم المتحدة تشيد بريادة المغرب

2022-01-26 / 7:38 مساءً
Photo of المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بالتضامن الإفريقي للقضاء على كوفيد-19

المغرب يجدد التأكيد على تشبثه بالتضامن الإفريقي للقضاء على…

2022-01-26 / 7:21 مساءً
Photo of عبد النباوي: زيادة عدد القضايا بمحاكم المملكة ب34% خلال 2021

عبد النباوي: زيادة عدد القضايا بمحاكم المملكة ب34% خلال…

2022-01-26 / 5:44 مساءً
Photo of الداكي : النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار

الداكي : النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام…

2022-01-26 / 5:05 مساءً
Photo of جرسيف ..”علي شهبة” يبصم على انجازات نوعية ساهمت في تنمية جماعة هوارة اولادرحو

جرسيف ..”علي شهبة” يبصم على انجازات نوعية ساهمت في…

2022-01-26 / 2:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق