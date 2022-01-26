بعد الفوز.. حكيمي يواسي ضحايا ملعب أوليمبي: “ارقدوا في سلام”
هبة بريس - القسم الرياضي
تفاعل أشرف حكيمي، مع حادثة التدافع التي وقعت يوم الاثنين، خارج ملعب “أوليمبي” بالكاميرون، وأسفرت عن وفاة 8 من الجماهير، إلى جانب عشرات المصابين.
وكتب حكيمي عبر حسابه على فيسبوك عقب انتهاء مباراة المغرب ومالاوي في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية: “8 أشخاص ماتوا أمس في ملعب أوليمبي سيظلون دائمًا في ذاكرتنا”.
وأضاف: “تتراجع كرة القدم اليوم خطوة للخلف، رغم أنه يوم سعيد لبلادنا بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم افريقيا، ارقدوا في سلام”.
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