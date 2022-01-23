المغرب يجدد بالقاهرة تضامنه المطلق مع دولة الإمارات

هبةبريس ـ الرباط

جددت المملكة المغربية، اليوم الأحد بالقاهرة، تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين ومن يدعمهم على منطقة المصفح ومطار أبوظبي بالإمارات.

وقال سفير المملكة المغربية في مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، في كلمة خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، والذي خصص لبحث تداعيات هذه الهجمات، إن المملكة المغربية أدانت بشدة هذه الهجمات، ملكا وحكومة وشعبا، وأعربت عن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

كما ذكر السيد التازي بتأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها لجميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.

وعبر عن الأمل في أن تتوقف هذه الهجمات التي تستهدف دول الخليج وأن تنتصر الشرعية وتعود اللحمة للشعب اليمني.

ويعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اجتماعا غير عادي بناء على طلب الامارات، لمناقشة موضوع الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي.

وكانت شرطة أبو ظبي قد أعلنت، الاثنين الفائت، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية جراء حريق اندلع في منطقة “مصفح آيكاد ” بالقرب من خزانات شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك”.

ونجم الحادث عن استهداف بواسطة طائرات مسيرة تبنته في وقت لاحق جماعة الحوثي.

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