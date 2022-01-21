بعد فشلها سياسيا ..الجزائر تُجيش أئمتها لتأطير انفصاليي تندوف

هبة بريس- الرباط

بعد أن راكمت الاخفاقات الدبلوماسية وفشلت في تسول التعاطف الدولي مع صنيعتها في تندوف ، لجأت الجزائر الى أئمتها وجيشت فريقا منهم في مهمة تأطير انفصاليي البوليساريو من اجل خطاب ديني يخدم اجندتها ويقتنص ضحايا الجيل الصاعد من المحتجزين كما حدث مع أسلافهم تحت تأثير شعارات الحرب الباردة .

الجزائر أرسلت كوكبة من إطارات وزارة أوقافها وشؤونها الدينية لتأطير دورة تكوينية بمخيمات المحتجزين بتندوف تستهدف ناقالت أنه “أئمة البوليساريو وتزويدهم بالتجربة الجزائرية العتيدة فضلا عن المعلومات والمعارف الشرعية المهمة”.

وتسعى المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر من خلال ارسالها أئمة لتندوف الى مساعدة البوليساريو على انتاج خطاب ديني ينهل من قاموس عقيدة العداء للمغرب بالاضافة الى خلق آلية لبث استقرار داخل مخيمات الرابوني التي تشهد غضبا كبيرا ضد قيادة جبهة انفصالية استنفذت مسكنات وهم الاستقلال أمام ارتفاع منسوب الاحتجاجات بالمخيمات .

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