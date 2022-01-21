بحضور أزولاي وبنسعيد.. المنصوري تقف على تنزيل برامج تثمين المدينة العتيقة للصويرة

2022-01-21 / 5:22 مساءً
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هبة بريس

اجتمعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الجمعة 21 يناير 2022 بمعية مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل و أندري أزولاي، مستشار الملك والرئيس المؤسس لجمعية “الصويرة موكادور” بوالي جهة مراكش اسفي و عامل إقليم الصويرة و رئيس جهة مراكش- اسفي و رئيس المجلس البلدي للصويرة وكذا العديد من المسؤولين الجهويين والاقليميين.

وقد شكل هذا اللقاء ذو البعد الاستراتيجي، مناسبة للوقوف على تقدم المشاريع التي تم تنفيذها وتلك في طور التنفيذ، والمتعلقة بالبرنامج التكميلي لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة للصويرة، الموقعة أمام انظار صاحب الجلالة نصره الله في أكتوبر 2018.

خلال هذا اللقاء، قامت الوزيرة بتسليط الضوء على الـتحديات التي يعرفها النسيج العتيق وخصوصا المدن التاريخية. وقد تناولت في كلمتها أيضا دور البرنامج التكميلي في توطيد الدينامية المتعددة الأبعاد التي تحتاجها مدينة الصويرة مع الحفاظ على هوية الصويرة كمدينة للتاريخ والفن والتراث.

كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة الابتكار والعمل الاستشرافي لوضع رؤى حول المشاريع المدمجة التي تجمع بين التخطيط العمراني وتحسين ظروف عيش المواطن، مع الحفاظ على المشهد المعماري الأصيل والتراث الحضاري لمدينة الصويرة بأبعادها الثقافية المتعددة وروافدها مختلفة الهوية.

وصلة بهذا اللقاء، أكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع المدينة العتيقة بالصويرة، مع اعتماد مقاربة تروم الانسجام و الإلتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين المحليين.

وفي ختام هذا اللقاء، قامت الوزيرة رفقة وزير الشباب والثقافة والاتصال بزيارة ميدانية إلى المدينة العتيقة بالصويرة للاطلاع على تقدم أشغال الأوراش المتعلقة بمشاريع البرنامج التكميلي لإعادة تأهيل مدينة الصويرة.

كما همت هذه الزيارة عددا من المشاريع المذرة للدخل التي تدخل في نفس البرنامج والذي من شأنه توفير حاجيات ساكنة المدينة والحفاظ على التراث المعماري الخاص بها.

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