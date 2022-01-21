سليط الضوء بالبرلمان الأوروبي على تجنيد الأطفال
الصورة من الأرشيف

مخيمات تندوف.. “تنديد ايطالي” بتجنيد الأطفال واستغلالهم عسكريا

2022-01-21 / 11:39 صباحًا
0
هبة بريس

نددت وسيلة الإعلام الإيطالية “بوليتيكامينتي كوريتو”، أمس الخميس، بتجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر، معتبرة أن الأمر يتعلق بـ “جريمة خطيرة ضد الإنسانية”.

وأشار الموقع الإخباري إلى مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أطفال منطقة تندوف، مجندين ومؤطرين عسكريا، وهم يحملون أسلحة نارية.

ونقلا عن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، شددت وسيلة الإعلام الإلكترونية على أن ذلك يعد جريمة دولية تستدعي ملاحقات دولية في حق جميع الأشخاص المتورطين، مشيرة إلى الإدانة الكاملة لهذه المنظمة غير الحكومية لتجنيد واستغلال الأطفال لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر.

وفي هذا الصدد، ذكر الموقع بالمذكرة الموجهة في 2020 من طرف المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فيليبي غونزاليز موراليس، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أنييس كالامارد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، نيلز ميلتزر، إلى الجزائر بشأن إعدامات خارج نطاق القانون في حق اثنين من “اللاجئين” الصحراويين على يد قوات الأمن الجزائرية بموقع منجمي جنوب مدينة عوينة بلكراع الجزائرية.

وبحسب وسيلة الإعلام الإيطالية، فإن هذه الانتهاكات تأتي في سياق توجه أعم للانتهاكات الممنهجة المرتكبة من طرف قوات الأمن الجزائرية بحق “اللاجئين” الصحراويين والقاصرين، لافتة الانتباه إلى المحنة التي يعاني منها سكان مخيمات تندوف، المحرومون من حقوقهم الأساسية والمتخلى عنهم في الضعف والهشاشة.

ونقلا عن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، شددت البوابة الإلكترونية الإيطالية على أن “الجزائر ستتحمل مسؤولياتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. وينبغي مساءلتها بشأن تجنيد الأطفال في المخيمات بتندوف”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جزائريون لتبون: “انتهى زمن المهدئات بخروج المنتخب من الكان فمتى ستستجيب للحراك”

جزائريون لتبون: “انتهى زمن المهدئات بخروج المنتخب من الكان…

2022-01-21 / 9:42 صباحًا
Photo of منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة تصنف مياه الكناري كمناطق مغرب

منظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة تصنف مياه الكناري كمناطق…

2022-01-20 / 10:09 مساءً
Photo of “بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

“بيتاس” عن عودة العلاقات مع إسبانيا..نحتاج لكثير من الوضوح

2022-01-20 / 8:12 مساءً
Photo of عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة توضح

عدم استقبال الملك لغوفرين الذي عين نفسه سفيرا.. الحكومة…

2022-01-20 / 6:14 مساءً
Photo of الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة”

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق ب”تحويل صندوق الضمان…

2022-01-20 / 4:33 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

مجلس جهة الشرق يعقد لقاءين بإقليمي فجيج وجرادة

2022-01-20 / 3:56 مساءً
Photo of الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب

الحكومة تطلع على اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب…

2022-01-20 / 3:09 مساءً
Photo of قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات اقتراض الجماعات الترابية

قدمه لفتيت.. الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بعمليات…

2022-01-20 / 3:06 مساءً
Photo of مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

مزور: علامة “موروكو–تيك” تحمل آفاق وتطلعات المغرب في المجال

2022-01-20 / 2:40 مساءً
Photo of الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

الوزير السكوري متسائلا: كاين شي حد كيعيش ب1000 درهم?

2022-01-20 / 2:28 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق