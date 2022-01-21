البرلمان النمساوي يقر قانونا يفرض التلقيح الإلزامي ضد كورونا

هبة بريس - وكالات

أقر البرلمان النمساوي خلال جلسة تصويت الخميس فرض التطعيم الإلزامي للوقاية من عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في خطوة غير مسبوقة أوروبيا.

وقالت الرئيسة الثانية للمجلس الوطني النمساوي، دوريس بوريس، بعد جلسات دامت ساعات لمناقشة القانون الجديد “تم تبنيه بالأغلبية”.

وحظي مشروع القانون بدعم 137 نائبا مقابل رفض 33، وأيده المشرعون من كلا الحزبين الحاكمين “حزب الشعب النمساوي” و”الخضر”، إضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي وحزب “النمسا الجديدة”.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في 4 فبراير وينص على فرض غرامات مالية قد تصل إلى 3600 يورو على من يرفض تلقي اللقاحات ضد المرض.

وأصبحت النمسا، التي يبلغ فيها نسبة التطعيم 72%، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض التلقيح الإلزامي في خطوة تأتي على خلفية مناقشات ساخنة ومظاهرات دورية ضد هذا الإجراء.

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