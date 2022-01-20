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الخدمة العسكرية.. لفتيت يدعو المدعوين الى ملء استمارة الإحصاء قبل 10 فبراير

2022-01-20 / 4:16 مساءً
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هبة بريس

ذكر وزير الداخلية الشباب الذين تمت دعوتهم لملء استمارة الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية برسم السنة الجارية، والذين لم يقوموا بذلك لحد الساعة، بأنه يتعين عليهم ملء استمارتهم عبر الموقع الالكتروني ( www.tajnid.ma) وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للإحصاء يوم 10 فبراير 2022.

ولفت وزير الداخلية في بلاغ تذكيري حول عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، انتباه الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء، الراغبين في الاستفادة من الإعفاء، لأحد الأسباب المقررة في القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، إلى أن يودعوا في أقرب وقت ممكن، وعلى أبعد تقدير يوم 10 فبراير 2022 كآخر أجل لذلك، طلبات إعفائهم مرفقة بالوثائق اللازمة لإثبات سبب الإعفاء لدى السلطة الإدارية المحلية أو بمقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابع لدائرة نفوذها الترابي محل إقامتهم.

وأضاف البلاغ أنه سيتم عرض طلبات الإعفاء على اللجان الإقليمية قصد دراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها فور انتهاء الفترة المحددة لعملية الإحصاء.

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