سليط الضوء بالبرلمان الأوروبي على تجنيد الأطفال
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تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف.. منظمات غير حكومية بإيطاليا تعبر عن سخطها

2022-01-20 / 11:56 صباحًا
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هبة بريس

عبرت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا عن “سخطها” إزاء التجنيد العسكري للأطفال من طرف ميليشيات “البوليساريو” المسلحة في مخيمات تندوف، بجنوب-غرب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “AISE”، عن الشبكة الجمعوية في بلاغ صحفي، أن “طفلا مجندا كان حاضرا إلى جانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، أثناء زيارته لمخيمات +البوليساريو+ بتندوف، وذلك بحسب صور نشرت على الإنترنت”.

وأكدت الشبكة الجمعوية أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة يعد “جريمة حرب” تحظرها جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق حقوق الإنسان، ومعاهدات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعت شبكة جمعيات الجالية المغربية في إيطاليا إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد، وحماية الحقوق الأساسية للأطفال، لاسيما الحق في التعليم، والتصدي للظلم في مخيمات تندوف، وإجبار الجزائر على احترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المرتكبة على أراضيها”.

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