التضييق يدفع أساتذة الفنون والمهن بالدار البيضاء للاحتجاج و الإضراب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن أساتذة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء دخولهم في إضراب إنذاري أولي أمام مكتب مدير المؤسسة وذلك يومه الخميس 20 يناير 2022 من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة الثالثة مساءا.

و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، يخبر من خلاله الأساتذة المضربين كافة الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني أن هاته الخطوة النضالية تأتي ضمن البرنامج النضالي المسطر الذي سيعلن عليه لاحقا.

و استنادا لبلاغ أساتذة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالدار البيضاء المضربين، فهاته الخطوة التصعيدية تأتي من أجل الاحتجاج على الحملة التي وصفها البلاغ ب”المسعورة” لمدير المدرسة ضدهم.

و أوضح المحتجون أن إدارة المؤسسة بالغت في استهداف الأساتذة المعنيين والتضييق عليهم عبر حرمانهم من حقوقهم الإدارية والقانونية، كما يأتي هذا الاحتجاج وفقهم بسبب ارتجالية مدير المؤسسة في تدبير شؤون المدرسة والوقوف على كل الخروقات والاختلالات التدبيرية بالمؤسسة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0