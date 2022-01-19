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اخنوش : المواطنون يعرفون أننا لا نتكلم كثيرا بل نشتغل

2022-01-19 / 10:55 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في تبرير له حول ضعف تواصل الحكومة مع المواطنين قال عزيز اخنوش في لقاء خاص، مساء اليوم في لقاء يتم بثه على القناتين الأولى والثانية ” ، “الناس الذين صوتوا علينا في الانتخابات يعرفون أننا لا نتكلم كثيرا ولكننا نشتغل”،

وأشار اخنوش مسترسلا ” المواطنين لهم انتظارات، وأن ما يهم الحكومة هو تلبية هذه الانتظارات” قبل ان يضيف ” الحكومة تلجأ إلى التواصل مع وسائل الإعلام ” كلما تطلبت الضرورة ذلك”، وأن الأهم هو أن الحكومة تلتزم بوعودها التي عرضتها في البرامج الانتخابية.

واعتبر اخنوش أن الحكومة تواصلت عبر مجالسها الحكومية التي بلغ عددها 14 أو15 مجلسا حكوميا، كما تم عقد 22 جلسة أسئلة شفوية اجتماعات للجن الاستثمار.

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‫25 تعليقات

  2. المواطن يتمنى لكم حكومة بمعنى الكلمة. والتألق والإبداع العلمي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسيكون مغرب أفضل بكثير من الحكومة السابقة بقراراتها المفاجئة التافهة الليلية.ههههه…..

  3. نريد التغيير والاصلاح وقفزة جديدة (استثمارات ومشاريع تنموية شاملة المدن المغربية في جميع القطاعات المتضررة بجائحة كوفيد 19 كورونا…حلة جديدة المغرب …

  4. نريد من حكومتكم الموقرة تشغيل شبابنا الذي طالما عانى من البطالة والتشرد مما أدى به الى الهجرية السرية عبر قوارب الموت ويضحي بنفسه من اجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية… هذآ هو مانريده منكم…

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