عزيز أخنوش

السكوري: “رئيس الحكومة حرص على إطلاق برنامج أوراش في وقت وجيز”

2022-01-18 / 3:42 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن برنامج أوراش كان أحد أولويات الحكومة التي عملت على إخراجها إلى الوجود في وقت وجيز.

وقال السكوري، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء “اتصل بي السيد رئيس الحكومة وقاليا شوف السي الوزير الله يخليك هاد البرنامج خاصنا نخرجوه فأقرب وقت ممكن، ولكن بغيناه يكون برنامج من جيل جديد، أي يكون برنامج حكومي شامل يعرف مشاركة جميع القطاعات وله بعد ترابي.”

وانطلاقا من هذه التوجيهات، يضيف الوزير، انطلقنا بالعمل بعقد لقاءات مع عدد من الوزراء في وقت قياسي تلتها جولات جهوية، مشيرا الى أن العملية بأكملها استغرقت 58 يوما.

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