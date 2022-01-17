بنسعيد: نعمل على وضع تصور شامل لتحسين أوضاع الصحفيين

2022-01-17 / 5:44 مساءً
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لبنى أبروك - هبة بريس

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أن الصحافة خدمة عمومية ودورها يبقى هام داخل المجتمع، مشيرا أن الحكومة فكرت خلال هذه الجائحة في تصور جديد لدعم هذا القطاع.

هذا التصور، يقول الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، نعتبره استثمار وليس بدعم وهو ما نشتغل بمقاربة تشاركية مع الفاعلين والهيئات المهنية عبر مختلف اللقاءات التي نعقدها.

وأضاف الوزير، أن الهدف اليوم هو تقوية دور الصحافة وجعل هذه المهنة في مكانة عالية، مع التفكير في النموذج الجديد للمقاولة الإعلامية، مسترسلا بالقول “تصورنا للصحافة والمقاولة الصحفية لا ينبني على حلول ظرفية إنما التفكير في تصور شامل لا يقتصر على المقاولة فقط إنما يمتد للصحفيين والصحافيات وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.”

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