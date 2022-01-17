صورة تعبيرية - البرلمان المغربي

قربلة بالبرلمان.. المعارضة تطلب حضور رئيس الحكومة ورئيس فريق الأحرار: نرفض المزايدات

2022-01-17 / 3:43 مساءً
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هبة بريس - الرباط

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة زوال يومه الاثنين، بمجلس النواب، قربلة بسبب الخلاف بين فرق المعارضة والأغلبية حول بعض النقاط.

وعند بداية الجلسة، تناول رئيس الفريق الاشتراكي الكلمة، حيث أشار أن المجلس لم يعرف عرض أي مقترح قانون رغم مرور 3 أشهر، كما أن رئيس الحكومة حضر مرة واحدة منذ بداية دورة البرلمان، رغم أن القانون ينص على جلسة مسائلة كل شهر.

ودافع نائب برلماني عن فريق المعارضة، عن وجهة نظر رئيس الفريق الاشتراكي، مضيفا أن عددا من الأسئلة التي تم طرحها بالمجلس والتي تهم فئة عريضة من المواطنين لم تلقى جوابا حتى اليوم.

من جهته، لم يستسغ رئيس الفريق النيابي للأحرار، موقف المعارضة، مشيرا الى أن رؤساء الفرق عقدوا اجتماعا وقرروا مثول رئيس الحكومة بالغرفة الأولى يوم ال29 من الشهر الجاري، مسترسلا بالقول “نرفض هذه المزايدات ولا داعي لها”.

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