هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إطلاق علامة “المغرب تيك”.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة خمسة مشاريع مراسيم، تتعلق الثلاثة الأولى منها بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن تحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتتميم المرسوم الصادر بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، الموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0