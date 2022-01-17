الحكومة

هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-01-17 / 1:45 مساءً
0
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول إطلاق علامة “المغرب تيك”.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة خمسة مشاريع مراسيم، تتعلق الثلاثة الأولى منها بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن تحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة.

ويتعلق مشروع المرسوم الرابع بتتميم المرسوم الصادر بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وكيفية اشتغالها، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتتميم المرسوم الصادر بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة.

وينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للشباب بشأن إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، الموقع بالرباط في 11 نونبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قربلة بالبرلمان.. المعارضة تطلب حضور رئيس الحكومة ورئيس فريق الأحرار: نرفض المزايدات

قربلة بالبرلمان.. المعارضة تطلب حضور رئيس الحكومة ورئيس فريق…

2022-01-17 / 3:43 مساءً
Photo of في “سياق متوتر “..إسبانيا تشيد بدور المغرب في محاربة الهجرة السرية

في “سياق متوتر “..إسبانيا تشيد بدور المغرب في محاربة…

2022-01-16 / 9:01 مساءً
Photo of ديمستورا حلّ بتندوف من أجل السلام فوجد نفسه وسط خردة أسلحة

ديمستورا حلّ بتندوف من أجل السلام فوجد نفسه وسط…

2022-01-16 / 6:52 مساءً
Photo of أمام أعين ديمستورا ..تجنيد الأطفال جريمة حرب تنفذها البوليساريو

أمام أعين ديمستورا ..تجنيد الأطفال جريمة حرب تنفذها البوليساريو

2022-01-16 / 6:19 مساءً
Photo of خبير : اتحاد المغرب العربي يمتلك إمكانات “هائلة” لتحقيق الاندماج الاقتصادي

خبير : اتحاد المغرب العربي يمتلك إمكانات “هائلة” لتحقيق…

2022-01-16 / 5:46 مساءً
Photo of دي ميستورا يزور مخيمات تندوف و”البوليساريو : زيارة اتصالية فقط

دي ميستورا يزور مخيمات تندوف و”البوليساريو : زيارة اتصالية…

2022-01-16 / 11:58 صباحًا
Photo of ديمستورا يصل تندوف على متن طائرة اسبانية والسياق يفضح دور الجزائر في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

ديمستورا يصل تندوف على متن طائرة اسبانية والسياق يفضح…

2022-01-15 / 10:24 مساءً
Photo of الخارجية الأمريكية تدعم جهود ديمستورا لايجاد حل سياسي وواقعي لنزاع الصحراء المغربية

الخارجية الأمريكية تدعم جهود ديمستورا لايجاد حل سياسي وواقعي…

2022-01-15 / 7:56 مساءً
Photo of ولد سيدي مولود :” هل أراد الله لديمستورا ان يستهل مساعيه بأكبر شهادة على ارتباط الصحراء بالمغرب؟”

ولد سيدي مولود :” هل أراد الله لديمستورا ان…

2022-01-15 / 6:08 مساءً
Photo of رئيسة تنزانيا والسفير المغربي يشيدان بجودة العلاقات الثنائية

رئيسة تنزانيا والسفير المغربي يشيدان بجودة العلاقات الثنائية

2022-01-15 / 10:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق