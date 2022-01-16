بعد تشييع جنازة أحد أصدقائه ..بنكيران يصاب بكورونا
هبة بريس - الرباط
وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .
أصيب عبد الإله بنكيران، رئيس الجكومة السابق والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية بفيروس كورونا حيث يتابع علاجه بمنزله الكائن بالعاصمة الادارية الرباط .
وبحسب مصادر مقربة من عبد الاله بنكيران ، فقد اصيب رئيس الحكومة السابق منذ الاربعاء الماضي رغم تلقيه 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد .
وشارك بنكيران في آخر ظهور له قبل يومين في جنازة أحد أصدقائه من أعضاء حركة التوحيد والاصلاح وحزب العدالة والتنمية .
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