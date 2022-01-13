شركة بريطانية تعلن اكتشاف الغاز الطبيعي باقليم جرسيف

2022-01-13 / 2:19 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الشركة البريطانية “Predator Oil & Gas” المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز، عن اكتشاف كميات مهمة من الغاز الطبيعي بإقليم جرسيف.

وذكرت الشركة في بيان نشرته اليوم الخميس، على موقعها الرسمي، أنها تمكنت من اكتشاف احتياطات مهمة من الغاز تقدر كميتها ب 11 مليار متر مكعب، بعد تقييم مستقل لامتداد بئري “MOU-1” و “MOU-4″ بجرسيف.

وأضافت الشركة أنها ستقوم بإجراء اختبارات تكميلية خلال الأشهر القادمة، وذلك لتأكيد الكميات التي تم تحديدها في البئرين.

هذا يشار الى أن عقد التنقيب عن الغاز في إقليم جرسيف، دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي العام المنصرم، بعدما توصلت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول إلى اتفاق نهائي مشترك مع شركة “ستار فالي دريلينغ” الكندية التي ستتولى عمليات الحفر في أربعة آبار.

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