أخنوش: “أوراش” يشكل أحد أعمدة التزامات البرنامج الحكومي

2022-01-13 / 1:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أبرز عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، يتزامن مع إطلاق الحكومة، مشروع “أوراش”، وهو من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وأكد رئيس الحكومة أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف أخنوش، أن البرنامج يهدف الى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى، وبشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مشيرا الى أن الحكومة رصدت له غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022.

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