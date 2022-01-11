الزلزولي مع فرصة العمر في “الكلاسيكو الإسباني”

2022-01-11 / 3:08 مساءً
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يوسف أقوضاض - هبة بريس

سيكون النجم المغربي الصاعد عبد الصمد الزلزولي حاضرا في كلاسيكو اسبانيا الكبير بين ريال مدريد وبرشلونة بعدما وضعه مدربه جزافيي في قائمة الفريق.

ويعتبر الكلاسيكو الإسباني حدثا فريدا و فرصة العمر لجميع اللاعبين للظهور في هذه المباراة و تقديم أفضل ما لديهم ، وذلك بسبب الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الكلاسيكو في، العالم أجمع.

وستكون ليلة غذ الأربعاء فرصة العمر لعبد الصمد الزلزولي حين يلتقي ريال مدريد و برشلونة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية

وسطه اسم عبد الصمد سريعا في نادي كاتالونيا بعد مشاركته في 9 مباريات في الليجا بقميص البارسا، وسجل هدفا جميلا في مرمى أوساسونا، وبات أحد الأسماء البارزة التي تحظى بثقة المدرب هيرنانديز تشافي.

وكان عبد الصمد الزلزولي اعتذر عن الحضور رفقة أسود الأطلس في كأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا بالكاميرون وفضل البقاء مع فريقه برشلونة على أمل فرض اسمه و رسميته في النادي الكتالوني ثم الإلتحاق بعد ذلك بأسود الأطلس.

وسيكون الكلاسيكو ليوم غذ الأربعاء الأول في تاريخ اللاعب الزلزولي ، كما أن جماهير برشلونة أصبحت تعلق آمالا كبيرة على عب. الصمد ، لحسم مواجهة ريال مدريد و السوبر الإسباني.

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