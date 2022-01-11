السعودية تعلن 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا للقادمين من الخارج

2022-01-11 / 12:12 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وضعت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من الخارج.

وقالت الوزارة في منشور لها عبر حسابها على “تويتر” إن على الراغبين لأداء العمرة للقادمين من الدول المسموح القدوم منها إلى المملكة عليهم اتخاذ 6 خطوات لإصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى لإصدار التأشيرة الدخول على البوابة الإلكترونية، ثم استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.

وأضافت أن الخطوة التالية هي قيام المعتمر باختيار البرنامج المناسب.

والخطوة الرابعة بحسب الوزارة أن يقوم المعتمر بسداد قيمة البرنامج المشتمل على الخدمات الأساسية للسكن والنقل.

والخطوة الخامسة أن يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

أما الخطوة السادسة والأخيرة يقوم المعتمر بالتحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر، وهي “إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معتمد وتقديم شهادة إثبات رسمية، وخجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف”.

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