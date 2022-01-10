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فتاح العلوي: أسعار المواد المدعمة لم تتغير.. وهذه تدابير الحكومة لمواجهة التقلبات

2022-01-10 / 3:09 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكدت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على أن مراقبة الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنيه ضمن أولويات الحكومة.

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن أسعار المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير وعرفت استقرارا مضمونا من خلال صندوق المقاصة الذي خصصت له الحكومة أكثر من 16 مليار درهم في ميزانية قانون المالية.

و للحد من هذه التقلبات في الأسعار، تضيف الوزيرة، اتخذت الحكومة عدد من التدابير، منها تعليق الرسوم الجمركية الخاصة بالقمح الصلب وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين، والاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني.

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