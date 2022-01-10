في الصورة خالد آيت الطالب

وزير الصحة يعفي مدير مركز الأنكولوجيا بأكادير بعد نشر مذكرة نقص الأطر التمريضية

2022-01-10 / 2:30 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ” أيت الطالب ” يوم أمس الأحد 9 يناير الجاري ، مدير المركز الجهوي الانكولوجيا بأكادير، من مهامه.

وجاء إعفاء طبيب من الدرجة الاستثنائية، يشغل منصب مدير بالنيابة للمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، مباشرة بعد الضجة، التي خلقتها مذكرة داخلية تم تسريبها لوسائل اعلام ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، و الموجهة إلى أطر المركز، في موضوع توقف خدمات المؤسسة الاستشفائية.

المذكرة سبب الاعفاء، أشارت إلى توقف خدمات المركز بسبب العجز القائم في الموارد البشرية، قبل أن تتدخل المديرية الجهوية للصحة في سوس وتنفي أي عجز في تعداد الأطر الطبية في بلاغ لها صدر مساء اليوم الاحد.

والمثير للاستغراب أن رسالة أخرى تم تسريبها صباح الاثنين، موقعة من طرف المدير المعفي، تشير أن هذا الأخير سبق وأن طلب من الوزير إعفاءه من مهامه، وهو ما يعني أن مدير المركز سبق قرار الاعفاء وان المذكرة الداخلية التي تسريبها كانت عبارة عن ” ضربة مروحة ” .

ويعيش قطاع الصحة بجهة سوس، اوضاع غير مستقرة ، مؤخرا، يستدعي من الوزارة الوصية اعطاء أهمية لإصلاح ما يمكن قبل أن يتفاقم الوضع .

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