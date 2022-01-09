الكاميرون تقلب تأخرها إلى فوز أمام بوركينافاسو في افتتاح “الكان”

2022-01-09 / 7:03 مساءً
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هبة بريس - سبور

قلب منتخب الكاميرون تأخره بهدف إلى فوز بهدفين لواحد أمام بوركينافاسو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب باول بيا ستاديوم بياوندي، ضمن افتتاح كأس أمم أفريقيا “الكاميرون 2021.

وكان منتخب بوركينافاسو السباق إلى التهديف عبر لاعبه غوستافو سانغاري في الدقيقة 24، وأدرك فانسون أبوبكر التعادل للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 40 من نقطة الجزاء، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 48 من الجولة الأولى عبر ضربة جزاء أخرى.

هذا الفوز يضع المنتخب الكاميروني في صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، في انتظار مباراة إثيوبيا ضد الرأس الأخضر، المقررة اليوم بداية من الثامنة مساء، لحساب ثاني لقاءات البطولة.

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