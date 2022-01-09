خطير..مركز لعلاج السرطان يوقف خدماته باكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة خطيرة تهدد حياة مرضى السرطان المعالجين بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، أعلنت إدارته، إعتزامها غدا الاثنين التوقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى .

ووفق مذكرة داخلية صادرة عن إدارة المركز الجهوي، فإن سبب التوقف راجع للنقص الحاصل في أطر التمريض.

و لم تحدد المذكرة موعدا محدد لاستئناف العمل بالمداومة، مؤكدا أن الوضع مرتبط بإيجاد حل لمشكل نقص الموارد البشرية .

القرار شكل صدمة كبيرة لمرضى السرطان ودويهم ، إعتبارا أن المركز يستقبل العشرات من المرضى من مختلف الأقاليم والمدن الجنوبية للمملكة ، كما أن الوضع يستدعي من الوزارة التدخل بشكل مستعجل من أجل إيجاد حل للوضعية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0