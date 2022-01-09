قانون جديد يمنح “الشيخ زايد” و”الشيخ خليفة” حق الاستثمار في ميادين صحية جديدة
وزير الصحة خالد ايت الطالب

خطير..مركز لعلاج السرطان يوقف خدماته باكادير

2022-01-09 / 12:50 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة خطيرة تهدد حياة مرضى السرطان المعالجين بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بأكادير، أعلنت إدارته، إعتزامها غدا الاثنين التوقف عن تقديم الخدمات الطبية للمرضى .

ووفق مذكرة داخلية صادرة عن إدارة المركز الجهوي، فإن سبب التوقف راجع للنقص الحاصل في أطر التمريض.

و لم تحدد المذكرة موعدا محدد لاستئناف العمل بالمداومة، مؤكدا أن الوضع مرتبط بإيجاد حل لمشكل نقص الموارد البشرية .

القرار شكل صدمة كبيرة لمرضى السرطان ودويهم ، إعتبارا أن المركز يستقبل العشرات من المرضى من مختلف الأقاليم والمدن الجنوبية للمملكة ، كما أن الوضع يستدعي من الوزارة التدخل بشكل مستعجل من أجل إيجاد حل للوضعية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية ..الاستقلال يسائل التوفيق

وضعية العاملين ببرنامج محو الأمية ..الاستقلال يسائل التوفيق

2022-01-09 / 2:56 مساءً
Photo of إنزكان : ترك سيارته الفارهة ل ” الغسيل” فوجدها في حادث سير

إنزكان : ترك سيارته الفارهة ل ” الغسيل” فوجدها…

2022-01-09 / 2:27 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تطيح ببرلماني بإقليم سطات

الفرقة الوطنية تطيح ببرلماني بإقليم سطات

2022-01-09 / 2:16 مساءً
Photo of هيئة تطالب بإدراج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة

هيئة تطالب بإدراج الابتزاز الجنسي كشكل من أشكال الرشوة

2022-01-09 / 12:25 مساءً
Photo of شقير : من غير المنتظر رفع الدعم على المواد المدعمة

شقير : من غير المنتظر رفع الدعم على المواد…

2022-01-09 / 11:59 صباحًا
Photo of معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

معارض جزائري يطالب غوتيريس بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين

2022-01-09 / 9:42 صباحًا
Photo of اصلاح صندوق المقاصة .. الحكومة ارجأت الخطوة بسبب كورونا

اصلاح صندوق المقاصة .. الحكومة ارجأت الخطوة بسبب كورونا

2022-01-09 / 9:28 صباحًا
Photo of مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

مطالب بالإفراج عن الناشطة المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد”

2022-01-09 / 9:11 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-09 / 7:02 صباحًا
Photo of أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية

أكادير : اتهامات تحرش بموظفات تهز مؤسسة عمومية

2022-01-08 / 9:26 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق