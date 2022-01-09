خبراء بريطانيون : “لا حاجة حتى الآن” لجرعة رابعة من لقاح كورونا

هبة بريس- وكالات

قال خبراء بريطانيون إن الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليست ضرورية بعد، لأن الجرعة المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأعراض الشديدة التي يتسبب فيها متحور أوميكرون بين كبار السن.

وتظهر بيانات هيئة الأمن الصحي في بريطانيا أنه بعد ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة المعززة (الجرعة الثالثة)، يساعد اللقاح على تجنب الحاجة للعلاج في المستشفيات بنسبة تصل إلى 90 في المئة بين مَن تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وتحمي الجرعة المعززة من الأعراض الخفيفة لكن لمدى زمني أقصر.

وتتراجع فعالية اللقاح إلى حوالي 30 في المئة بعد حوالي ثلاثة أشهر.

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