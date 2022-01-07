أمرابط يرفض عرضين ايطاليين قبل إلتحاقه بالأسود

2022-01-07 / 2:32 مساءً
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هبة بريس

كشفت تقارير اعلامية ايطالية بأن سفيان امرابط لاعب فيورنتينا تلقى عرضين من كاغلياري، وسامبدوريا الايطاليين لكنه رفضهم قبل توجهه للإلتحاق بأسود الأطلس للمشاركة في النسخة 33 من كأس امم افريقيا بالكاميرون .

وينتظر أن يغادر أمرابط فريقه الحالي فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل عدم اعتماده ضمن التشكيلة الرسمية للفريق الإيطالي.

ويبقى فريق طورينو هو الأقرب للظفر بخدمات أمرابط، بحكم تواجد مدربه السابق الكرواتي إيفان يوريتش، الذي سبق له أن أشرف على اللاعب المغربي حينما كان لاعبا في صفوف فريق هيلاس فيرونا.

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