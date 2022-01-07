حتى إشعار آخر.. “السجون” تمنع الزيارات العائلية

هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أنها قررت التوقيف المؤقت للزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية.

وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي ارتباطا بالتطورات الأخيرة التي تعرفها الوضعية الوبائية في بلادنا، المتمثلة في الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الناتج عن ظهور سلالات جديدة للفيروس سريعة الانتشار، وحرصا على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.

وأضافت المندوبية، أن هذا القرار يدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الاثنين المقبل 10 يناير 2022 وحتى إشعار آخر.

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