الصورة تعبيرية

حتى إشعار آخر.. “السجون” تمنع الزيارات العائلية

2022-01-07 / 1:19 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، أنها قررت التوقيف المؤقت للزيارة العائلية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية.

وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي ارتباطا بالتطورات الأخيرة التي تعرفها الوضعية الوبائية في بلادنا، المتمثلة في الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الناتج عن ظهور سلالات جديدة للفيروس سريعة الانتشار، وحرصا على سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.

وأضافت المندوبية، أن هذا القرار يدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الاثنين المقبل 10 يناير 2022 وحتى إشعار آخر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة.. جمعية تتدخل لدى السلطات الجزائرية لتسليم جثتي مهاجرين سريين

وجدة.. جمعية تتدخل لدى السلطات الجزائرية لتسليم جثتي مهاجرين…

2022-01-07 / 12:57 مساءً
Photo of ترانسبرانسي المغرب: “الابتزاز الجنسي شكل من أشكال الرشوة”

ترانسبرانسي المغرب: “الابتزاز الجنسي شكل من أشكال الرشوة”

2022-01-07 / 12:42 مساءً
Photo of شد الحبل يتواصل بين أصحاب الطاكسيات و ممتهني نقل التطبيقات بالبيضاء

شد الحبل يتواصل بين أصحاب الطاكسيات و ممتهني نقل…

2022-01-07 / 12:21 مساءً
Photo of ال”CNOPS” يعلن عن إجراءات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية

ال”CNOPS” يعلن عن إجراءات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية

2022-01-07 / 12:05 مساءً
Photo of ضبط وحدة سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة بالمحمدية

ضبط وحدة سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية الممنوعة بالمحمدية

2022-01-07 / 11:51 صباحًا
Photo of ايت الطالب: عقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا سيكون بالصيدليات الأيام القادمة

ايت الطالب: عقار مولنوبيرافير المضاد لكورونا سيكون بالصيدليات الأيام…

2022-01-07 / 11:43 صباحًا
Photo of موجة الزكام الجماعي تتسبب في طوابير طويلة أمام مختبرات كورونا

موجة الزكام الجماعي تتسبب في طوابير طويلة أمام مختبرات…

2022-01-07 / 11:06 صباحًا
Photo of يهم السائقين.. انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين ميدلت والريش

يهم السائقين.. انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين ميدلت والريش

2022-01-07 / 10:37 صباحًا
Photo of وزير الصحة: وفيات أوميكرون بالمغرب ارتفعت إلى 6 حالات

وزير الصحة: وفيات أوميكرون بالمغرب ارتفعت إلى 6 حالات

2022-01-07 / 9:12 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-01-07 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق