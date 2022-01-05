سايس ضمن التشكيلة المثالية لشهر دجنبر في الدوري الإنجليزي

2022-01-05 / 4:02 مساءً
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هبة بريس - القسم الرياضي

اختار موقع“هو سكورد” العالمي الدولي المغربي غانم سايس، مدافع وولفرهامبتون ضمن تشكيلة شهر دجنبر لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت التشكيلة كذلك ديفيد ديخيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، وأرنولد لاعب ليفربول، وتيرني لاعب ارسنال، وبيدنارك لاعب ساوثهامبتن، فضلا عن أربعة لاعبين من فريق مانشستر سيتي، وهم محرز، ودي برويين، وستيرلينغ، وفودن، فضلا عن لاعب تشيلسي مونت، الكوري سوون لاعب توتنهام.

يشار إلى أن رومان سايس يتواجد حاليا مع المنتخب الوطني في الكاميرون للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة بداية من يوم الأحد القادم.

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