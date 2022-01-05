إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

2022-01-05 / 12:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول بولندي، إصابة الرئيس أندريه دودا، بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يخضع للعزل الذاتي.

وقال رئيس الديوان البولندي، باول سيزرت إن “الرئيس بخير وليست لديه أعراض حادة ويخضع لرعاية طبية مستمرة”.

وأضاف “إن الرئيس تلقى ثلاث جرعات من لقاح كورونا في أبريل ويونيو وديسمبر من العام الماضي”.

هذا وأبلغت وزارة الصحة البولندية، اليوم، عن زيادة يومية بفيروس كورونا.

كما حذر وزير الصحة آدم نيدزيلسكي، من أنه يتوقع ذروة الحالات في وقت لاحق في يناير، وقال إن الحكومة تستعد لسيناريو “كارثي” محتمل.

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