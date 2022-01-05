التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

هبة بريس - الرباط

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحه للمكاسب التي تُراكِمُها بلادُنا على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، على ضرورة تمتين جبهتنا الوطنية الداخلية، والمُضي قُدُماً في إنجاز المهام الإصلاحية الكبرى.

كما شجب تصعيدَ ومناوراتِ حُكَّــام الجزائر ضد بلادنا، معتبرا أنَّ ذلك يُعاكِسُ تماماً مصالحَ بلدانِ وشعوبِ المغرب الكبير.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1