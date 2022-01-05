عبد المجيد تبون و سعيد شنقريحة

التقدم والاشتراكية يشجب تصعيد ومناورات حكام الجزائر ضد البلاد

2022-01-05 / 11:05 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن ارتياحه للمكاسب التي تُراكِمُها بلادُنا على درب الطيِّ النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، على ضرورة تمتين جبهتنا الوطنية الداخلية، والمُضي قُدُماً في إنجاز المهام الإصلاحية الكبرى.

كما شجب تصعيدَ ومناوراتِ حُكَّــام الجزائر ضد بلادنا، معتبرا أنَّ ذلك يُعاكِسُ تماماً مصالحَ بلدانِ وشعوبِ المغرب الكبير.

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