برلماني…الخلافات بين الرباط ومدريد قائمة حتى الآن

2022-01-04 / 9:45 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لا تزال الازمة بين مدريد والرباط قائمة بالرغم من هدوء اللغة الدبلوماسية.

ومن بين الملفات التي تبرز استمرار الخلاف بين المملكتين، ما يرتبط بالإغلاق الواقع على المعابر في “سبتة ومليلية”، وهو ما أكدته المصادر بأنه يعبر عن حالة عدم التوافق بعد بين الجانبين

وفي هذا الإطار قال البرلماني محمد التويمي، إن الخلافات بين الرباط ومدريد قائمة حتى الآن، خاصة في ظل عدم الوضوح في سياسة الأخيرة تجاه الرباط

وأضاف أن الإغلاق يزيد معاناة الذين يشتغلون في محوري “سبتة ومليلية”، وأنه استمرار الوضع لا يخدم الطرفين.

وتابع:” في رأيي على مدريد أن تنخرط في المسار الدبلوماسي الذي يطالب به المغرب وهو أضعف الإيمان”. موضحا أن المغرب يوفر البديل للمواطنين المتضررين مع طلب استرجاع المدينتين “المحتلتين” والجزر الجعفرية، حسب قوله_ يقول لسبونتيك _

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