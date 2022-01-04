البحرين تصادق على اتفاقية في مجال الطاقة مع المغرب

2022-01-04 / 4:53 مساءً
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هبة بريس

اعتمدت حكومة البحرين في اجتماعها الإعتيادي الأسبوعي برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، أمس الإثنين، خمس قرارات من بينها اعتماد اتفاقية في مجال الطاقة مع المغرب.

ووافق مجلس الوزراء البحريني على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية.

ويعد مجال الطاقات المتجددة من ضمن القطاعات الاستراتيجية التي يتم التركيز عليها حاليا في المساحات الجديدة للتعاون بين المغرب والبحرين، عبر العمل على استكشافها وإدماجها ضمن قائمة مجالات التعاون ذات الأولوية بناء على الاستراتيجية الطموحة التي أرستها البحرين في هذا الميدان، والتي بدأت تستقطب اهتمام فاعلين إقليميين ودوليين، ومن منطلق التجربة الرائدة التي راكمها المغرب في هذا المجال.

وإذا كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد صنف المغرب في أبريل الماضي في المرتبة الثالثة عربيا والسادسة والستين عالميا، فإن الجهود المتواصلة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية المعنية من شأنها أن ترفع مستوى أداء المغرب فيما يتعلق بالتحول الفعال في مجال الطاقات المتجددة، وموقعه الريادي على المستويين الإقليمي والقاري، وترتقي به إلى درجة متقدمة على المستوى العالمي.

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