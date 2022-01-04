أخنوش: “لايمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة دون تنمية العالم القروي”

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام دون تحقيق تنمية حقيقة على مستوى العالم القروي.

فالتنمية، يقول أخنوش في جلسة مسائلته بمجلس المستشاري يومه الثلاثاء، كما يطمح إليها جلالة الملك وجميع المغاربة، لا بد أن تشمل جميع المناطق حضرية كانت أو قروية، صناعية أو زراعية لتجاوز الاختلال في النمو واللاعدالة في السياسات التنموية.

وشدد رئيس الحكومة، على أن جلالة الملك كان سباقا للاهتمام بالعالم القروي، مؤكدا جلالته على أن وضعية سكان العالم القروي تحتاج الى مزيد من الدعم والاهتمام بأوضاعها، ومجددا دعوته للنهوض بالعالم القروي .

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