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رسميا.. المغرب ينهي مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

2022-01-04 / 2:03 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أنهى المغرب رسميا مهام سفيره في الجزائر حسن عبد الخالق، وسفيره في إيران حسن حامي.

ووفق ما أوردته الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، فقد تم إنهاء مهام السفير المغربي في الجزائر بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر الماضي.

ووفق ذات المصدر، فقد تم إنهاء مهام سفير الرباط في ايران، بتعليمات ملكية، وذلك ابتداء من 14 ديسمبر الماضي 2021.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب يوم 24 غشت المنصرم، كما قطع أقدم المغرب، في 3 ماي 2018، على قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

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