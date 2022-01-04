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متأثرا بكورونا.. وفاة مدرب المنتخب الجزائري السابق

2022-01-04 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

توفي المدرب السابق لمنتخب الجزائر لكرة القدم، كمال لموي، ليلة أمس الاثنين، عن عمر ناهز 83 عاما، متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لموي، وكتب على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا بحزن عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن الله كمال لموي، المدرب الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري.. وإذ يعزي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد شرف الدين عمارة نفسه أولا في هذا المصاب الجلل، فإنه يتقدم باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله من أهل الجنة”.

وسبق للموي أن أشرف على تدريب المنتخب الجزائري، إضافة للعديد من الأندية الجزائرية أبرزها مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وأولمبي المدية.

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