ميارة يجري مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي

هبة بريس - و م ع

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الاثنين عبر تقنية التناظر المرئي، مباحثات مع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، محمد علي حوميد.

وقال ميارة في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن المباحثات انصبت حول كيفية تطوير الأداء داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي من حيث جودة المنتوج البرلماني لهذه المؤسسة التي تعد أقدم تنظيم برلماني في إفريقيا.

وأضاف ميارة أن المباحثات تطرقت أيضا لمشاركة إفريقيا في مؤتمر الاتحادات البرلمانية إفريقيا-أمريكا اللاتينية المزمع عقده شهر فبراير المقبل ببنما، والذي تم تأكيد حضور الاتحاد البرلماني الإفريقي فيه.

وأكد في هذا السياق أن المغرب يقود هذه المبادرة منذ تأسيسها في 2019 باعتبارها فضاء للعمل المشترك وآلية للحوار السياسي البرلماني وإغناء النقاش والتشاور البرلماني الإفريقي الأمريكو- لاتيني حول القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية.

يذكر أنه تم التوقيع على الإعلان التأسيسي للمنتدى البرلماني “إفريقيا ـ أمريكا اللاتينية والكراييب”، بحضور رؤساء كل المنظمات والاتحادات البرلمانية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكراييب في فاتح نونبر 2019 بالرباط، وذلك على هامش الندوة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

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