بنموسى: نجحنا في تحسين موثوقية مباريات التدريس

2022-01-03 / 4:28 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كيب بنموسى عن مستجدات مباريات التدريس لهذه السنة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذه الدورة تميزت بتخصيص مدة زمنية كافية “شهر ونصف عوض شهر خلال دورة 2020” من أجل ضبط كل العمليات المتعلقة بتدبير هذه المباريات انطلاقا من تقديم الترشيحات وتنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية الى الاعلان عن النتائج .

وأضاف الوزير، أنه تم اختيار أولي من أجل انتقاء المترشحين والمترشحات المتوفرين على معايير تمكنهم من متابعة التكوين التأهيلي داخل المراكز الجهوية لمهن الترابية والتكوين مما أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية الى أكثر91 الف مقابل 186 ألف خلال السنة الماضية.

كما تم اعتماد تنظيم بيداغوجي محكم انطلاقا من إعادة هيكلة اختبارات المباريات الكتابية والشفوية وتحيين البطائق الوصفية لهذه الاختبارات وتأطير عملبة المتعلقة لمواضيع الاختبارات وتصحيح الاوراق وتنظيم المباريات الشفوية وعملية المداولات.

وشدد بنموسى على أن هذه الإجراءات مكنت من تحسين موثوقية المباراة وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحات.

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