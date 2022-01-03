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بنموسى: غالبية الناجحين بمباريات التدريس حاصلين على ميزة في البكالوريا والإجازة

2022-01-03 / 4:05 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن معطيات بخصوص نتائج مباريات التدريس لهذه السنة.

وكشف الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، عه ارتفاع نسبة الناجحين في هذه المباراة الحاصلين على ميزة في البكالوريا من 43 بالمائة الى 64 في المائة، كما بلغت نسبة الحاصلين على ميزة في البكالوريا والاجازة أو هما معا 78% من عدج الناجحين.

وأشار الوزير، إلى خفض متوسط الناجحين من 28 سنة الى 25 سنة مما سيمكن من التشبيب التدريجي لأطر التربوية بالقطاع. وفق قوله

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