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شكيب بنموسى

بنموسى: الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التعليم اليوم الاثنين

2022-01-03 / 4:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية لمباريات التعليم يومه الاثنين.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين زوال يومه الاثنين، بمجلس النواب، أن هذه المباراة مرت في ظروف جيدة تميزت بروح المسؤولية والانضباط والوعي بأهمية هذه الاستحقاق.

وأضاف الوزير، أن المداولات النهائية كانت يوم أمس الأحد، مشيرا الى أن النتائج سيعلن عنها اليوم الاثنين، قبل أن يلتحق المترشحون الناجحون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لاستكمال تكويناتهم التأهيلية خسب التخصصات يوم الاثنين 10 يناير الجاري.

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