روسيا والصين وأمريكا وبريطانيا وفرنسا تتفق على منع الحرب النووية

2022-01-03 / 2:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الكرملين اليوم الإثنين، أن روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا تصدر بيانا بشأن منع الحرب النووية ومنع سباق التسلح.

وأكدت الدول النووية الخمس أن الأسلحة النووية غير موجهة ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى.

وجاء في البيان الذي نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: “تعتبر جمهورية الصين الشعبية، وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة والجمهورية الفرنسية أن مسؤوليتها الأساسية منع حدوث حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية”.

وتابع بيان القادة: “عازمون على مواصلة إيجاد الطرق الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف لتجنب المواجهة العسكرية، وتعزيز الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، ومنع سباق التسلح الذي لا يصب في مصحلة أحد ويصبح تهديدًا للجميع”.

وتابع البيان: “متمسكون بالتزاماتنا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك التزامنا بالبند السادس “التفاوض بحسن نية بشأن تدابير فعالة لإنهاء سباق التسلح النووي في المستقبل القريب ونزع السلاح النووي ونزع السلاح تحت رقابة دولية صارمة وفعالة”.

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تعليق واحد

  1. الامم التي تقابل الشطيح و الرديح و تقدم الشيخات والخنثات للاعلام مصيرها المسح من الخريطة لانها مجرد مستهلك، وعبىء على الكرة الارضية
    الاسياد يريدون هذا في ظل النظام العالمي الجديد

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