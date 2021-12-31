تزامنا والعام الجديد …زيادات جديدة في أسعار السجائر

2021-12-31 / 6:54 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة على مصالحها، أمس الخميس 30 دجنبر، تتجلى منها أسعار البيع للعموم للسجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل

وستشهد أسعار بعض أنواع التبغ المصنع للعموم تغييرات اعتبارا من يوم غد السبت فاتح يناير، حيث توضح قائمة مرفقة للمذكرة تلك الأسعار، وكذلك قاعدة حساب مكون القيمة والضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بها

تسري الزيادات الجديدة في أسعار السجائر اعتبارا من فاتح يناير المقبل، حيث ينتظر أن تتواصل تلك الزيادات على مدى الخمسة أعوام المقبلة، انسجاما مع التوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.

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