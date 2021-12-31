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استنفار أمني بالقنيطرة.. “مجهولون” يدعون سماع صراخ “مَيِّتٍ” وعائلته ترفض نبش قبره

2021-12-31 / 3:53 مساءً
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هبة بريس - القنيطرة

حالة من الفوضى والاستنفار الأمني، تلك التي شهدتها مقبرة الرضوان بمدينة القنيطرة، ظهر يومه الجمعة، بعدما زعم مجهولون سماعهم لصراخ “ميت” من قبره.

وحسب مصدر محلي، فقد ادعى مجهولون سماعهم لأصوات وصراخ قادم من قبر شخص توفي قبل مدة، قبل أن يعتزموا نبشه.

وأضاف ذات المصدر، أن عائلة الراحل رفضت نبش قبره مؤكدين أن الادعاءات المتداولة غير صحيحة، ومطالبين المصالح المعنية بالتدخل.

وتابع المصدر ذاته، أن العناصر الأمنية تدخلت على الفور بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الواقعة وعن هوية المدعين.

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