خاليلوزيتش: الزلزولي يمتلك موهبة رائعة.. وبرشلونة لا تحترم بطوله افريقيا بما يكفي

2021-12-30 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

اعتبر البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني، أن نادي برشلونة الإسباني، لا يحترم كأس إفريقيا.

وقال خليلوزيتش في تصريحات لموقع “سبورت كلوب” الصربي: الموهبة التي يمتلكها الزلزولي رائعة ولا تصدق، أعتقد أنه سيعيش مسيرة مميزة.

وتابع: عبد الصمد لم يرفض تمثيل منتخب المغرب مطلقًا، نادي برشلونة يسبب هذه المشاكل حول انضمامه لأنه لا يحترم بطولة إفريقيا بما يكفي.

وأضاف: أنا متأكد من حضور اللاعب لمعسكرنا قبل البطولة، بالرغم من المشاكل التي أحدثوها إلا أنني واثق أن برشلونة سيتعامل مع الأمر بحكمة.

واختتم حديثه بمدح لاعبه الشاب: راهنا على قدراته لأننا في حاجة إلى لاعب مهاري مثله.

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