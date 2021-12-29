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أكادير: الوضعية المائية بسوس مقلقة ونسبة السدود تراجعت الى 15%

2021-12-29 / 9:24 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت آخر نشرة داخلية لوكالة الحوض المائي بسوس، أن نسبة ملء السدود الثمانية المتواجدة بالجهة ، وصلت نسبة الملئ بها حوالي 15.48 خلال أواخر السنة الجارية .

أشارت النشرة أن الحجم الحالي لسد المختار السوسي هو 8.5 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 21.07 في المائة وسد اولوز حجمه الحالي يصل إلى 18.7 مليون متر مكعب بنسبة 21.87 في المائة وسد مولاي عبد الله ب 13.3 مليون متر مكعب بنسبة تصل الى 14.88 في المائة. أما بالنسبة لسد عبد المومن فالحجم الحالي لا يتجاوز 8.8 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 4.49 في المائة، وسد الدخيلة يصل حجمه الحالي 0.209 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 104 في المائة، و إمي الخنك فيبلغ حجمه الحالي 5.59 مليون متر مكعب بنسبة ملء تصل إلى 62.10 في المائة، و3.3 مليون متر مكعب كحجم حالي لسد اهل سوس بنسبة ملء مئوية تصل إلى 82.85 واخيرا حسب نفس النشرة فإن نسبة ملء سد يوسف بن تاشفين تصل 18.26 في المائة وبحجم يبلغ 54.4 مليون متر مكعب.

وتظهر هذه الاحصائيات حجم الخصاص المسجل في التجمعات المائية بأحواض سوس وماسة بعد توالي سنوات الجفاف، مما يفسر ازمة العطش التي تهدد منطقة سوس.

وكانت جمعيات زراعية بسوس قد نبهت من تداعيات الوضعية المائية الحالية بأقاليم الجهة بسبب تراجع التساقطات و انخفاض نسبة حقينتها، مما يستدعي بشكل مستعجل مراجعة السياسة المائية دون وقوع الأسوأ.

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