وزير الداخلية عبد الواجد لفتيت

لفتيت: نعرف حاجيات 46 ألف دوار بالمغرب

2021-12-28 / 7:29 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الوافي لفتيت إن وزارة الداخلية تعرف حاجيات جميع دواوير المملكة التي تصل إلى 46 ألف دوارا.

وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه يتم التركيز في إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية على الدواوير والمناطق الأكثر فقرا.

وأوضح أن هناك إشكاليات كثيرة تعوق البرنامج فمثلا من الصعب أن يربط دوار بساكنة لا تتجاوز 300 نسمة بطريق قد يصرف عليها مبلغ 60 أو 70 مليون درهم.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم رصد 50 مليار درهم لتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه قد سطرت لهذا البرنامج 3 أهداف استراتيجية تتمثل في فك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية والقروية من خلال انشاء الطرق والمسالك والمعابر بهدف تحسين مستوى عيشهم والاستفادة على قدم المساواة من الفرص و الموارد الطبيعية واللقتصادية.

ويتمثل الهدف الثاني في تعميم وتحسين ولوج الساكنة للخدمات الاساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والصحة والتعليم.

ثم ثالثا، توفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمتاطق القروية والجبلية لتحسين الظروف المعيشية للساكنة. وفق الوزير

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تعليق واحد

  1. العالم القروي بالنسبة اليكم غير معترف به تعترفون به فقط عندما تحتاطون ورقة التصويت وبعدها ترموه في سلة المهملات وبالنسبة للطرق يكفينا انكم مصايبينها لينا بالصخور كل صخرة قد راس الحمار

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