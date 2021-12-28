لفتيت: رصد 50 مليار درهم لتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية

هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم رصد 50 مليار درهم “49.94 مليار درهم”، لتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه تم وضع هذا البرنامج على أساس نتائج الدراسة الميدانية المنجزة من طرف وزارة الداخلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2014.

وأضاف الوزير، أن هذه الدراسة حددت احتياجات البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية على مستوى 20 الف دوار في 1272 جماعة.

وأشار لفتيت، الى أن تمويل هذا البرنامج يتم من طرف 8 شركاء، وهي المجالس الجهوية ب20 مليار درهم، صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية ب 10.5 مليار درهم، وزارة التجهيز ب8 مليار درهم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4 مليار درهم، وزارة التربية الزطنية ب3 مليار درهم، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ب2.5 مليار درهم، ثم وزارة الصحة مليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم.

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