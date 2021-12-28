تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط

2021-12-28 / 2:33 مساءً
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هبة بريس_محمد منفلوطي

في جلسة علنية وحضورية عرفت حضورا اعلاميا وحقوقيا وجمعويا، دارت أطوار جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات اليوم الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بسطات، فبعد أن نطق القاضي باسم جلالة الملك “نفتتح الجلسة”، تم التذكير برقم الملف ومثول المتهمين، اثنين منهم في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وبعد تم المناداة على المصرحات منهن من حضر ومنهن من تغيب.

هيئة الدفاع كانت حاضرة بقوة وملأت ارجاء القاعة، وحتى ممثلي وسائل الاعلام وبعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، وحشود المواطنين.

رفعت الجلسة بعدها إلى 13 يناير 2022، لاعداد المطالب المدنية لبعض الضحايا تمهيدا للشروع في مناقشة موضوع القضية.

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