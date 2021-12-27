سلطات الضرائب: صامويل إيتو مدين لإسبانيا بقرابة مليون يورو

2021-12-27 / 5:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت قائمة “المدينين” التي نشرتها سلطات الضرائب في إسبانيا اليوم الاثنين، أن الكاميروني صامويل إيتو، المنتخب مؤخرا رئيسا لاتحاد بلاده لكرة القدم، مدين لها بقرابة مليون يورو.

وحسب قائمة “المدينين”، فإن إيتوالبالغ 40 عاما مدين تحديدا بـ981.598.19 يورو للخزانة الإسبانية عن الأعوام التي قضاها مع فريق برشلونة بين عامي 2004 و2009.

وفي نوفمبر الماضي، طالب مكتب المدعي العام الإسباني بفرض عقوبات على إيتو تصل بإجمالها إلى عشرة أعوام في السجن مع دفع غرامة قدرها 18 مليون يورو، متهما الهداف السابق الذي انتخب رئيسا لاتحاد بلاده للعبة في 11 ديسمبر الحالي، بالتهرب من دفع 3.9 مليون يورو كضرائب ناجمة عن حقوق بيع صوره خلال فترته مع برشلونة.

وتجمع القائمة التي تحمل عنوان “قائمة المدينين”، بين آلاف الأفراد والشركات المدينين لسلطات الضرائب الإسبانية بـ”أكثر من 600 ألف يورو”.

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