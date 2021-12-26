طرفاية: المكتب الوطني للصيد يفرض جواز التلقيح لولوج سوق السمك

هبة بريس-أشعبان لحبيب

على خطى ميناء العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، علمت هبة بريس من مصدر خاص أن مسؤولي سوق السمك بميناء طرفاية، قد اصدروا بلاغ تتوفر هبة على نسخة منه، يحثون البحارة وكذا المهنيين وتجار سوق السمك على ضرورة تطبيق قرار الإدلاء بـ“جواز التلقيح“، كويثقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى ميناء مدينة طرفاية، وذلك في إطار مقاربة إحترازية ووقائية من أجل مواجهة تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

المصدر ذاته يؤكد ل هبة بريس، أن البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للصيد البحري وبتسيق مع السلطات المحلية، يؤكد أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021.

وفي هذا الشأن، إلتمس مسؤولي سوق السمك من كافة مهنيي القطاع، وكذا المرتفقين بالانخراط في هذا الإجراء الوقائي،حفاظا على سلامة وصحة العاملين بقطاع الصيد البحري بمدينة طرفاية، كما أن مسؤولي قطاع الصيد البحري بطرفاية، أكدوا على ضرورة التوجه للمراكز التلقيح لأجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة مرتفقي سوق السمك، من تجار وبحارة وربابنة قوارب الصيد التقليدي وكذا مركب الصيد الساحلي.

وتجدر الإشارة أنه منذ ظهور فيروس “كورونا، على الساحة الدولية تعاملت معه المملكة المغربية باستراتيجية شاملة علميا وثقافيا واقتصاديا، ما مكنهم من الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة.

حيث كثفت المملكة المغربية، وجميع مؤسساتها جهودها من خلال التنسيق والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة، للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.

كما أنها تعاملت معه بشفافية مطلقة، موثقة بالأرقام والإعلان عنها عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية، والمكتوبة والإلكترونية حيث أثبتت فاعلية وديناميكية مدعومة بإجراءات وقائية على المستوى الوطني، التي كان لها أفضل الأثر في حماية المجتمع وضمان سلامته وأمنه الصحي.

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