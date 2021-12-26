أوميكرون تلغي 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عيد الميلاد

هبة بريس - وكالات

أُلغيت أكثر من 5700 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتأجلت آلاف الرحلات الأخرى، بحسب موقع “فلايت أوير” المتخصص، في وقت يُحدث تفشي المتحورة أوميكرون شديدة العدوى اضطرابات في السفر تؤثر على الملايين.

وأفاد الموقع “Flightaware.com” أن 2500 رحلة جوية على الأقل ألغيت حول العالم يوم عيد الميلاد، بما في ذلك أكثر من 870 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، فيما تم تأجيل حوالي 4200 رحلة حتى الساعة 14,30 ت غ.

وألغيت الجمعة حوالي 2400 رحلة فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة. كما سجّل الموقع أكثر من 800 إلغاء لرحلات مقررة الأحد.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات “لوفتهانزا” و”دلتا” و”يونايتد إيرلاينز” و”جيت بلو” وعددًا كبيرًا آخر من شركات الطيران التي تعاني من نقص في العمالة على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وكتب مسافر من ولاية فيرمونت الأمريكية في تغريدة وجّهها إلى شركة الطيران السبت “أرجو المساعدة. ألغيت رحلة يونايتد مجددا. أريد العودة للاحتفال بعيد الميلاد”.

وهرع الموظفون لإعادة توجيه الطيارين والطائرات وتغيير مهام الموظفين، إلا أن تفشي أوميكرون أحدث اضطرابات واسعة.

وقالت “يونايتد” في بيان الجمعة “يؤثر ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون على مستوى البلاد بشكل مباشر على طواقمنا والأشخاص الذين يديرون عملياتنا”.

وأضافت الشركة “نتيجة ذلك، اضطررنا للأسف إلى إلغاء بعض الرحلات وإبلاغ الزبائن المتأثرين بالأمر قبل قدومهم إلى المطار”، مشيرة إلى أنها تعمل على إيجاد حجوزات جديدة للركاب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0